BG - Atleet Tony van Diepen uit Arnhem is er vrijdag niet in geslaagd de halve finales van de 400 meter op de EK indooratletiek te bereiken.

Van Diepen werd in Belgrado vijfde en laatste in zijn serie in een tijd van 48,57 seconden. Hij had bijna een seconde achterstand op de nummer drie.

Alleen de eerste twee per serie en de twee tijdsnelsten gaan door naar de halve eindstrijd.