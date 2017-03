Pluimen en medaille voor bijzondere kinderen in Ede

EDE - Elf pluimen en één bronzen medaille zijn zaterdagmiddag uitgereikt aan kinderen en jongeren uit Ede. Ze kregen deze gemeentelijke onderscheidingen om uiteenlopende zaken: vrijwilligerswerk, bijzondere sportprestaties en zelfs voor het redden van een drenkeling.

Burgemeester Cees van der Knaap reikte de pluimen voor de negende keer uit. De bronzen medaille voor het redden van een drenkeling was voor de 18-jarige Bilal Zaïda. Hij redde juli vorig jaar in zwembad De Scheg in Deventer een man die dreigde te verdrinken.

De Pluimen gingen naar Charlotte (15 jaar) en Floris (12 jaar) Bouma uit Lunteren. Zij organiseren al drie jaar lang elke maand een filmmiddag voor de Lunterse jeugd in het Westhoffhuis. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Ook vijf G-atleten van Climax uit Ede kregen Pluimen. Zij behaalden vijf gouden, vier zilveren en een bronzen medaille tijdens de Special Olympics Nationale Spelen, juli 2016 in Nijmegen.

De 13-jarige Chris van Dijk uit Ede werd op 1 oktober 2016 Nederlands kampioen MTB in Honselersdijk. Victor Kroesbergen uit Ede, acht jaar oud, behaalde op 4 juni 2016 in Reeuwijk de gouden medaille bij het Nederlands Kampioenschap wielrennen. Dewi Krijgsman uit Ede (12 jaar) deed met haar vader op 29 juni 2016 mee aan het tv-programma 'Jij en Ik'. Mede door hun deelname konden via War Child meer dan 6.600 oorlogskinderen geholpen worden. Ramy Mohamad uit Ede (11 jaar) zet zich bijna een jaar zeer intensief in als vrijwilliger bij Sportservice Ede in de wijken Maandereng en Oud-Zuid.

Pieter van Norel uit Bennekom (16 jaar) behaalde twee gouden medailles bij de Nederlandse Bondskampioenschappen Turnen. Hij deed dat op de toestellen vloer en sprong. Johannes van der Poel uit Ede (16 jaar) zet zich al twee jaar lang in als ambassadeur voor het Waterschap. Eerst als jeugdbestuurder en sinds februari 2016 als jeugddijkgraaf.

Wendela Roes uit Ede (13 jaar) is al een aantal jaar vrijwilliger bij Sportservice Ede in de wijk Veldhuizen. Ook is zij lid van de kinderwerkgroep. Daan van Rijn uit Ede (16 jaar) verricht ondanks zijn beperking vrijwilligerswerk bij de Evangelische gemeente “de Schuilplaats” en via Malkander bij de Ericahorst in Ede. Meike Sportel uit Ede (16 jaar) hield diverse inzamelacties voor het bouwen van een kliniek in Malawi. Daarvoor was zij een echte ambassadeur binnen Christelijke scholengemeenschap Het Streek in Ede. Al deze jongeren ontvingen voor hun werk en prestaties een Pluim.