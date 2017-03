In de Warschause stationskiosk van Lobithse ondernemer wordt net niet gevloekt

WARSZAWA - Zo'n negen maanden heeft Alexander Thunnissen uit Lobith nu zijn broodjeskiosk op een treinstation in Warschau, maar inmiddels worden hij en zijn Poolse vrouw geprezen om hun verse broodjes, koffie en klantvriendelijkheid. Voordat hij naar de Poolse hoofdstad verhuisde, had Thunnissen een supermarkt in zijn Liemerse woonplaats.

De Poolse treinreizigers weten Thunnissen inmiddels wel te vinden, want als enige verkoper maakt hij zijn producten allemaal vers. Een broodje kaas met champignons, heel traditioneel in Polen, wordt met Nederlandse kaas en vers gestoofde paddestoelen belegd. Bij Thunnissen komt namelijk niks uit de diepvries of magnetron. Om zijn zaak een Nederlands tintje te geven verkoopt hij ook verse stroopwafels. Maar met name de zelfgebrande koffie, daar betalen de Poolse forenzen graag iets meer voor.

Klantvriendelijkheid

Aardig zijn voor zijn klanten, dat heeft Alexander Thunnissen hoog in het vaandel staan. Want klantvriendelijkheid is in het voormalig communistische land geen vanzelfsprekendheid. Een jonge klant die een stroopwafel op de grond laat vallen, krijgt gewoon een nieuwe. Zo werkt dat bij de voormalige supermarkthouder uit Lobith.

Vloeken in het station

De naam van zijn stationskiosk is gebaseerd op een Poolse vloek. O! Holender is een verbastering daarvan, maar als je het letterlijk vertaalt staat er 'Van de Nederlander'. En dus heet zijn kiosk 'O! Holenderbar'. In eerste instantie hebben de klanten van Thunnissen dat niet in de gaten, maar als ze vragen waar hij vandaan komt (Alexander spreekt nog nauwelijks Pools), dan breekt er bij zijn klanten een grote glimlach door.

Luister hier het gesprek terug, dat presentator Frank van Dijk met hem had: