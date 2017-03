Bekende Nederlanders willen Audrey Hepburnplein in Arnhem

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een Audrey Hepburnplein in Arnhem. Daarvoor pleiten diverse bekende Nederlanders in een open brief aan de gemeente Arnhem.

Zij schrijven in de brief aan de Gelderlander dat het nieuwe plein voor het nog te bouwen Focus Filmtheater in de binnenstad naar de filmster moet worden vernoemd. Audrey Hepburn woonde in haar jeugd in het door Duitsland bezette Arnhem. Het pleidooi komt onder anderen van cabaretier Paul van Vliet, ooit een goede vriend van Audrey Hepburn. Ook schrijver Thomas Vernogt, kunstenaar Klaas Gubbels, Introdans-oprichter Ton Wiggers en schrijfster en initiatiefneemster Miriam Guensberg pleiten ervoor. Zij hopen dat de gemeente afstapt van de regel om straten en pleinen niet naar personen te vernoemen. Volgens een gemeentewoordvoerder maakt de naam een kans. 'Het college moet nog een besluit nemen.'