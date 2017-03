Borculose theatershow naar Denemarken

ULFT - De zangers, dansers en muzikanten van de Borculose Music Show Scotland gaan voor het eerst naar Denemarken. In een hal met 9000 toeschouwers geven de acteurs twee maal een Schotse show.

'We gaan onze vleugels spreiden', zegt bedenker en musical director Hans Beerten. 'Nederland en Duitsland hadden we een beetje gezien. Op een gegeven moment hebben we gezegd dat we naar Denemarken wilden.' Op 10 juni zullen de acteurs een middag- en een avondshow geven.

'Die show zal niet veel anders zijn dan hier in Nederland. Behalve dat de aankondiging in het Deens is.' Vanuit Borculo moeten het volledige decor en alle technische materialen naar het Deense Herning vervoerd worden. 'Ons konvooi bestaat uit tien opleggercombinaties en een bus vol.' In totaal werken zo’n driehonderd mensen uit heel Europa aan de show.

Familiebedrijf

De Music Show Scotland wordt geproduceerd door een echt familiebedrijf. De dochters van Hans werken fulltime aan de facilitaire voorbereidingen, maar zingen en dansen ook tijdens de show. 'Op een gegeven moment was ik klaar met school. En toen wilde ik die verantwoordelijkheid wel op me nemen om het te organiseren.' Anke Beerten is dag in dag uit bezig met de website, de hotels en de vliegreizen, zodat iedereen op tijd is voor de show.

Daarnaast oefent ze iedere week met de dansploeg van de show. 'Iedereen heeft dezelfde liefde voor de muziek, dat je aanspreekt en waar je kippenvel van krijgt. Dat is iets wat de show gewoon heel uniek maakt.'

Van sporthal naar Ahoy

Afgelopen weekend vierde de familie met honderden genodigden twintigjarig jubileum van de vereniging achter de show. De Music Show Scotland zelf bestond op dat moment tien jaar. Maar aan stoppen denkt Hans Beerten nog niet. “We zijn net begonnen. Tien jaar geleden zijn we met de muziekshow begonnen. We waren toen in de sporthal hier in Borculo. Natuurlijk hebben we er toen totaal niet bij nagedacht dat je over tien jaar ook al in Ahoy staat.”