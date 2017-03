17.500 finalekaarten voor fans Vitesse, maar hoe worden de andere kaarten verdeeld?

Vitesse viert het behalen van de finale (Foto: ANP)

ROTTERDAM - Vitesse en AZ spelen op 30 april de bekerfinale in De Kuip in Rotterdam. Beide clubs krijgen 17.500 kaarten. Daardoor is het stadion voor 75 procent gevuld met supporters die tickets hebben gekocht via beide clubs.

Maar naar wie gaan de andere kaarten? Daarover meldt de KNVB het volgende: Sponsoracties: 10 procent. Sponsoren van de KNVB Beker stellen via publieksacties kaartjes beschikbaar voor de finale.

KNVB: 7 procent. Deze kaarten zijn onder meer voor journalisten, leveranciers, relaties van de KNVB en andere partijen die op de finaledag aanwezig zijn. Ook kan elke medewerker van de KNVB naar de bekerfinale. Veel KNVB-medewerkers zijn op die dag aan het werk om de bekerfinale in goede banen te leiden.

Vrijwilligersacties: 5 procent. Vrijwilligers die het hele seizoen het voetbal voor meer dan 1,2 miljoen leden mogelijk maken, worden in het zonnetje gezet. Zo worden er kaarten beschikbaar gesteld voor scheidsrechters uit het amateurvoetbal.

Stadion Feijenoord: 3 procent. Voor relaties en aandeelhouders is een aantal kaarten gereserveerd. De bekerfinale in De Kuip begint op zondag 30 april om 18.00 uur.