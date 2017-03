Glas op de weg: lange file op A28

ERMELO - Bij Amersfoort-Vathorst zijn vrijdagmorgen glasscherven op de weg terechtgekomen. Dat leverde op de A28 naar Amersfoort een vertraging op van bijna een uur.

Rond 7.30 is de weg weer vrijgegeven, nadat de linkerrijbaan dicht zat om de troep op te ruimen. Er ontstond een file van 10 kilometer.

Automobilisten in de richting Amersfoort werd een tijdje aangeraden om om te rijden via Apeldoorn, maar dat advies is na het vrijgeven van de weg weer ingetrokken.