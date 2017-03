Van den Brom kijkt uit naar finale tegen Vitesse

ALKMAAR - AZ-trainer John van den Brom kijkt uit naar de bekerfinale tegen Vitesse. 'Tegen mijn oude club. Dat is voor mij hartstikke leuk', zei hij donderdagavond nadat zijn club in de halve finale won van SC Cambuur.

'We gaan naar de finale. Dat wilden we graag. We hebben nu twee maanden om ons voor te bereiden. Ik kijk er nu al naar uit', glunderde Van den Brom.

De laatste bekerfinale die Vitesse speelde was in 1990. De Arnhemmers verloren toen met 1-0 van PSV. Van den Brom miste in blessuretijd een penalty.

'De laatste finale die Vitesse speelde, die heb ik gespeeld. Dat is een gevoel dat je hebt bij een club. Dan is het mooi dat je in een wedstrijd als deze tegenover elkaar komt te staan.'

'Het wordt een mooie finale. Twee vakken: geelzwart tegen roodwit in een volle Kuip. Wat wil je nog meer?', kijkt Van den Brom vooruit.

