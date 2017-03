Megaspin ontdekt in pakje uit China

Foto: Dierenambulance regio Doetinchem en Winterswijk

HENGELO - In een winkel in Hengelo is donderdag een megaspin gevonden in een pakje uit China. De spin verschanste zich na de ontdekking in het magazijn van de zaak.

De spin is opgevangen door de Dierenambulance regio Doetinchem en Winterswijk. Olette van der Werff van de dierenambulance blijft er kalm onder. 'We importeren van alles. Er komt wel eens een vogelspin mee met een lading bananen, die zijn ook heel groot. En we hebben ook wel eens een paar gekko's gehad die meekwamen met een hijskraan uit Zuid-Frankrijk.' Een van de grootste spinnen ter wereld De spin die is aangetroffen in Hengelo is een zogeheten Huntsman Spider, een van de grootste spinnensoorten ter wereld. De spin zit in een afgesloten terrarium en heeft een aantal torretjes als voedsel gekregen. Na een kort verblijf bij Olette zal de spin verhuizen naar een gespecialiseerde opvang. 'We kennen wel iemand die er verstand van heeft en de spin mogelijk wil opvangen. Dat mag trouwens ook gewoon in Nederland, je hebt geen vergunning nodig voor deze soort.' Allergische reactie Helemaal onschuldig is de spin niet. 'Hij is licht giftig. Als je door de spin wordt gebeten voelt dat een beetje als een wespensteek. Je kunt ook een allergische reactie krijgen door het gif. Ik pak hem niet zonder handschoenen op.' Kriebelen 'Ik ga vannacht gewoon rustig slapen', zegt Olette kalm. De medewerkers van de Dierenambulance regio Doetinchem en Winterswijk hebben de spin opgevangen. 'Als ik vannacht iets over mijn gezicht voel kriebelen dan is dat niet deze spin.'