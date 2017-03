APELDOORN - Drie mannen hebben donderdagavond cafetaria De Pinksterbloem in Apeldoorn overvallen.

De daders zijn met hun buit gevlucht. Wat ze hebben meegenomen, is niet bekend.

Het is niet voor het eerst dat overvallers toeslaan bij de snackbar. In 2011 en 2015 was de cafetaria ook al doelwit.

