Wat doet die helikopter boven Velp en Rozendaal?

VELP - Veel Twitteraars vragen zich af: wat doet die helikopter boven mijn huis? Er komen meldingen uit Velp, Rozendaal, Arnhem en ook Giesbeek en Westervoort.

De eerste meldingen over de helikopter kwamen even na 21.00 uur. Al snel werd duidelijk dat het gaat om een politiehelikopter, de Police25.

Een tipgever weet te melden dat er drie inbrekers worden gezocht in de Hertog Gelrestraat in Rozendaal, maar dat is nog niet bevestigd. Ook op het officiële Twitteraccount van de politiehelikopter wordt nog niets gemeld.

Foto van de Police25: