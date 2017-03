Wat deed die helikopter boven Velp en Rozendaal?

VELP - Veel inwoners van Velp en Rozendaal vroegen zich donderdagavond af: wat doet die politiehelikopter boven mijn huis? Op Twitter waren er meldingen uit Velp, Rozendaal en Arnhem maar ook uit Giesbeek en Westervoort.

De eerste meldingen over de helikopter kwamen even na 21.00 uur. Een half uur later verdween de helikopter weer.

Volgens de politie zocht de helikopter mee naar inbrekers die na een woninginbraak op de vlucht waren geslagen. De inbrekers zijn niet gevonden.

De route van de helikopter: