Vader en zoon horen straf en in Dieren gaat de stroom er even af: dit is het nieuws van vrijdag 3 maart

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem doet uitspraak tegen een vader en zoon uit Apeldoorn, enkele honderden mensen in Dieren zitten straks twee uur zonder stroom en Vitesse neemt het in de bekerfinale op tegen AZ.

Vader en zoon de cel in?

Gaven vader Gerard en zoon Ronnie van H. uit Apeldoorn leiding aan een criminele organisatie? Die vraag wordt vandaag beantwoord in de rechtbank in Arnhem. Het duo zou vrouwen tot prostitutie hebben gedwongen in een illegaal bordeel in hun woonplaats.

Klanten van dit bordeel zouden door de mannen zijn gechanteerd. Een van hen werd voor tienduizenden euro's afgeperst. Het verdiende geld zou zijn witgewassen via een autohandel. Justitie eiste drie weken geleden zeven jaar cel voor mensenhandel, afpersing en oplichting.

Dierenaren twee uur zonder stroom

Enkele honderden mensen in Dieren zitten vandaag een paar uur zonder elektriciteit. De stroomonderbreking is nodig om boomstronken te kunnen verwijderen voor het verkeersproject Traverse Dieren.

De zeventig huizen die afgesloten worden, staan tussen de Wilhelminaweg en de Burgemeester Willemstraat, ten zuiden van de spoorlijn. De bedrijven en bewoners zitten tussen 10.00 en 12.00 uur zonder elektriciteit.

Vitesse speelt bekerfinale tegen AZ

Vitesse treft in de bekerfinale op 30 april AZ. De ploeg uit Alkmaar versloeg donderdagavond Cambuur na strafschoppen. Vitesse rekende een dag eerder al af met Sparta. De Arnhemmers wonnen met 2-1 dankzij treffers van Chelsea-huurling Lewis Baker.

Als we naar de historie kijken, wordt het winnen van de beker een hels karwei voor Vitesse. De laatste keer dat een Gelderse club won, was namelijk in 1949.