Flessentrekker eet en slaapt zonder te betalen

ARNHEM - Een 45-jarige man is afgelopen week aangehouden omdat hij verschillende horeca-ondernemers in de Achterhoek zou hebben opgelicht. Zes ondernemers hebben aangifte gedaan, meldt de politie.

De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zou in de afgelopen tijd meerdere keren in hotels hebben overnacht zonder te betalen. Hij deed dat soms onder zijn eigen naam maar zou ook gebruik hebben gemaakt van nepnamen.

Hij zou in de hotels hebben gegeten, gedronken en geslapen zonder de rekening te betalen. Soms zou hij een deel van de bon hebben betaald om te laten zien dat het wel goed zat.

De man is vrijgelaten met een dagvaarding op zak.