Dronken snorfietser tegen agenten: Wie bent u? Wie bent u? Wie bent u?

EDE - Een snorfietser die flink in de olie was heeft agenten in Ede zondagochtend vroeg handenvol werk bezorgd. Dat schrijft de politie vandaag op Facebook.

Het begon bij de spoorwegovergang op de Schaapsweg. Daar zagen agenten een snorfietser die bij de spoorwegovergang bijna op een middengeleider knalde. Verderop kon hij al slingerend maar net twee fietsers ontwijken.

Uiteindelijk werd de man aangehouden en was het tijd voor de blaastest. Die wilde ondanks meerdere pogingen maar niet lukken. Toch was volgens de agenten duidelijk dat de man te diep in het glaasje had gekeken en daarom ging hij mee naar het bureau.

Sabotage van de ademtest

Daar mocht hij blazen op een ademanalyseapparaat, dat de hoeveelheid alcohol in de adem meet. De bestuurder wilde nog wel even weten of hij niet te maken had met nepagenten en vroeg om hun namen en politielegitimatiebewijs. Hij kreeg het bewijs te zien, maar de namen wilden blijkbaar niet tot hem doordringen want hij bleef er maar om vragen. Na drie keer stopten de agenten ermee.

Met het apparaat wilde het ook niet lukken op het bureau en toen werd duidelijk dat de snorfietser expres de boel probeerde te flessen. Daar staat een flinke boete op, maar de waarschuwing voor die boete maakte volgens de politie weinig indruk.

Uiteindelijk riskeert de man: