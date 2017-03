OOIJ - De politie heeft vier personen aangehouden na de overval donderdag op de Spar-supermarkt in het dorp Ooij bij Nijmegen.

Volgens een medewerker van de supermarkt aan het Reiner van Ooiplein sloegen de daders net voor sluitingstijd toe. Ze bedreigden het personeel met een vuurwapen.

Of de overvallers geld hebben buitgemaakt, is niet bekend. Ook de identiteit van de daders is nog niet bekendgemaakt.