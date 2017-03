Pijnlijke blunder Belastingdienst: weduwnaar krijgt brief over scheiding

ZEDDAM - Een pijnlijke blunder van de Belastingdienst. De fiscus stuurde Peter Berendsen uit Zeddam een brief over zijn aangifte inkomstenbelasting. In de brief geven ze aan dat hij volgens de Belastingdienst-gegevens vorig jaar gescheiden is. De vrouw van Berendsen is 3 januari 2016 echter overleden aan kanker.

'Ik stond echt aan de grond. Je trots vaart weg op zo'n moment. Ik ben niet gescheiden. Ik ben getrouwd met een vrouw van wie ik verschrikkelijk veel heb gehouden, maar die ik kwijt ben geraakt door die vreselijke ziekte', reageert een emotionele Berendsen tegen Omroep Gelderland.

'Als de Belastingdienst gewoon gebruik had gemaakt van de basisadministratie dan hadden ze gezien dat ik weduwnaar was.'

'Alsof postpakket wordt afgeleverd'

Peter nam direct contact op met de fiscus om opheldering te vragen. 'Toen kreeg ik zo'n belastingdienstachtige reactie van een - verder wel vriendelijke - medewerkster. Dat ze zich kon voorstellen dat het vervelend was en dat ik morgen (vrijdag, red.) tussen 14.00 en 18.00 uur teruggebeld zou worden door de betreffende afdeling. Alsof een postpakket wordt afgeleverd.'

'Ontzettend vervelend'

Een woordvoerder van de Belastingdienst geeft aan de gang van zaken te betreuren: 'Laat ik vooropstellen dat het ontzettend vervelend is dat de heer Berendsen die brief heeft gekregen. Namens de Belastingdienst bied ik hem dan ook onze excuses aan als het zo is gelopen.'

De woordvoerder geeft aan uit te gaan zoeken hoe alles precies gelopen is. En dat er wel vaker een terugbelafspraak wordt gemaakt, omdat dingen uitgezocht moeten worden.

'Belachelijk' en 'diep triest'

Voor Peter was de eerste reactie van de Belastingdienst aanleiding op de brief en zijn verhaal te delen op social media. 'Het voelde na dat telefoontje alsof ik geen steek was opgeschoten. Ik vond en vind dat de Belastingdienst meteen werk hiervan had moeten maken. En me gelijk opheldering hadden moeten geven.'

De reacties op onder andere Twitter en Facebook logen er niet om. Mensen noemden de fout 'belachelijk', 'slordig' en 'diep triest'.

Persoonlijke brief

Kan de organisatie het nog goedmaken? Peter: 'Ze kunnen me in ieder geval een persoonlijk berichten via de telefoon of per brief. En dan heeft die laatste voor mij meer waarde. Nu staat op papier dat ik gescheiden ben. Dat klopt niet. Dus als de Belastingdienst dat zo doet, kunnen ze het nog een beetje goedmaken.'