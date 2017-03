Trainer vrouwen Achilles'29 stopt en wordt docent wiskunde

GROESBEEK - De vrouwenploeg van Achilles'29 uit Groesbeek moet het na dit seizoen doen zonder trainer Judith Thijssen. Ze maakt een carrièreswitch en gaat verder als docent wiskunde.

Thijssen was medeverantwoordelijk voor het opzetten van het vrouwenteam van Achilles'29 dat nu in de eredivisie speelt.

De keus om de stoppen was lastig, zegt Thijssen op de website van de club. 'Ik ambieer al heel lang een bang in het onderwijs en heb nu de knoop doorgehakt om als docente wiskunde verder te gaan. Dat betekent wel dat ik in de komende jaren de lerarenopleiding moet gaan volgen, naast mijn baan bij Radboudumc en dan moet ik keuzes maken.'

De trainer heeft een lange loopbaan in het vrouwenvoetbal achter de rug. Zo werkte ze jarenlang bij NEC en als speler kwam ze vijf keer uit voor het Nederlands elftal.

De Groesbeekse voetbalclub weet nog niet wie Thijssen moet opvolgen als hoofdtrainer van de vrouwenploeg.