Vitesse wint, maar 'Babyface Kashia' verliest zijn baard

ARNHEM - Vitesse zal de bekerfinale tegen AZ spelen met een gladgeschoren Guram Kashia.

De verdediger was een weddenschap aangegaan met teamgenoot Lewis Baker. Als ze in de halve bekerfinale tegen Sparta zouden winnen, dan zou Kashia zijn imposante baard afscheren. Vitesse won met 1-2 van Sparta en belofte maakt schuld.

Gladgeschoren Kashia

Kashia meldde zich donderdagavond bij de barbier aan de rand van het centrum van Arnhem. Zie hier het resultaat.

[Instagram:https://instagram.com/p/BRJvKwlAzhP/?taken-by=37gk]

Bijzondere prestatie

Het is voor het eerst in 27 jaar dat Vitesse zich plaatst voor de bekerfinale, maar de club heeft de beker nog nooit gewonnen. De bekerfinale tegen AZ wordt op 30 april gespeeld in de Kuip in Rotterdam. We vroegen Baker en Kashia donderdag (dus nog met baard) hoe het elftal zich voorbereidt op die wedstrijd.

Zie ook

Pakt Vitesse voor Gelderland de eerste beker sinds 1949?