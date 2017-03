'Blauwe Golven moeten weg, niemand geniet van dat parkeerterrein'

ARNHEM - Kunst of niet, de Blauwe Golven moeten weg, vindt Arnhemmer Jamie Aydin. Hij is een petitie gestart om ervoor te zorgen dat het omgevingskunstwerk bij de Nelson Mandelabrug wordt weggehaald.

Het kunstwerk ligt er 40 jaar en bestaat uit een glooiend landschap van blauwe en witte banen. Het werk van Peter Struycken wordt gebruikt als parkeerterrein, maar ligt er vervallen bij. De gemeente wil er een groene corridor van maken, tot groot verdriet van sommige Arnhemse kunstliefhebbers.

'Arnhem is natuurlijk maar een kleine provinciestad, maar het is net zoiets als de Eiffeltoren voor Parijs', zei kunstenaar Jan van IJzendoorn gisteren tegen Omroep Gelderland.

'Niemand geniet van parkeerterrein'

Aydin moet lachen om die uitspraak. 'Ik zeg: laten we er een mini-Central Park van maken', verwijst hij naar het bekende park in New York. 'Iets wat meer levendig is. Een kunstwerk is iets waar je van moet genieten en volgens mij geniet niemand ervan als hij over dat parkeerterrein loopt.'

Tegenstanders zijn een petitie begonnen, maar Aydin vindt dat er een positief geluid nodig is. Daarom begon hij ook een handtekeningenactie. 'Als er iets moet veranderen is Arnhem altijd tegen. De stad is niet zo aantrekkelijk vind ik.' Volgens hem nodigen de Blauwe Golven niet uit tot een lekker dagje Arnhem.

Zomeravond

Aydin ziet de mogelijkheden van het park wel voor zich: 'Ik denk dat het voor de stad een mooie plek kan zijn om dingen te organiseren, zoals een markt of een festival. Je kunt daar dan de zomeravond spenderen in plaats van in het Sonsbeekpark of Park Presikhaaf.'

De petitie was donderdagmiddag zo'n 300 keer ondertekend. Hij hoopt dat de gemeente er ondanks het protest voor kiest om de Blauwe Golven weg te halen.

