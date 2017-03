Klachten over grote groepen honden

Foto: Omroep Gelderland

ROZENDAAL - Het is al tijden een bron van ergernis: grote groepen honden op het Rozendaalse Veld. Het is een losloopgebied, midden op de hei bij Velp waar gretig gebruik van wordt gemaakt door hondenuitlaat-services. Maar daar is niet iedereen blij mee.

De gemeente heeft diverse signalen gekregen van het publiek over de grote groepen honden. Andere gebruikers van het gebied hebben steeds meer moeite met grote groepen honden, terwijl het aantal uitlaatservices juist toeneemt. De gemeente heeft besloten dat er voorlopig geen nieuwe hondenuitlaatservices meer bij mogen komen. Het zijn er nu 21. Professioneel De hondenuitlaatservices zijn binnenkort ook herkenbaar in het veld aan een gezamenlijk logo. Hiermee wordt meteen duidelijk of de groep honden van een particulier of een professionele uitlaatservice is. Wederdienst De hondenuitlaatservices van het Rozendaalse Veld zetten zich ook in voor de leefbaarheid van het gebied. Naast het oprapen van het zwerfafval, werken zij bijvoorbeeld mee tijdens de jaarlijkse heidewerkdag. In de toekomst betalen de hondenuitlaatservices ook nog een financiële bijdrage voor het beheer van het Rozendaalse Veld.