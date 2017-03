Maximale werkstraf voor bezit virtuele kinderporno

ZUTPHEN - Een 49-jarige Apeldoorner is donderdag veroordeeld voor het bezit van een grote hoeveelheid kinderporno.

De rechtbank in Zutphen legde de man de maximale werkstraf van 240 uur op en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, met een proeftijd van 3 jaar.

De man had ruim 3000 foto’s en ruim 270 video’s in zijn bezit. Het grootste deel hiervan betrof virtuele kinderporno, waarbij geen sprake is van het daadwerkelijk misbruiken van kinderen.