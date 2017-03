VVD Nijmegen wil afschaffing Schoolwijzer

NIJMEGEN - De plaatselijke VVD stelt vragen over het gebruik van de Schoolwijzer in de Nijmeegse wijk Lent. Met dit systeem worden basisscholen toegewezen aan kinderen. Volgens de partij schiet de Schoolwijzer zijn doel echter voorbij en moet het middel worden afgeschaft.

'Het blijkt dat één op de drie kinderen in Lent niet geplaatst wordt op de basisschool van zijn of haar eerste voorkeur. De Schoolwijzer behaalt zijn vooraf gestelde doelen al jaren niet, maar de cijfers die nu gepresenteerd worden, zijn uiterst zorgwekkend', schrijft de VVD Nijmegen in een persbericht.

De zogeheten Schoolwijzer werd eind 2009 in Nijmegen ingevoerd met als doel kinderen in hun eigen wijk op school te krijgen en witte en zwarte scholen tegen te gaan. Ouders moeten hun kind op een centraal punt aanmelden. Zelf een school zoeken zit er niet meer in.

Nadelen

'De transparantie in regels en aanmeldprocedure is het enige overgebleven voordeel van de Schoolwijzer Helaas weegt deze transparantie totaal niet op tegen de nadelen die zich in groten getale voordoen', gaat de VVD Nijmegen in het persbericht verder.

'Omdat de enorme groei niet verwacht was, moet er nu met spoed meer capaciteit gezocht worden op bestaande basisscholen. De VVD is vanaf het begin al tegen de Schoolwijzer, maar deze situatie is een gebrek aan visie en inzicht van het college. Er is in Lent op dit moment geen sprake van een vrije schoolkeuze voor ouders.'

Eerdere kritiek

Scholen en ouders uitten al eerder kritiek op het systeem. Zowat de helft van de ouders gaf aan zich beperkt te voelen in hun vrijheid om een basisschool te kiezen voor hun kinderen. De scholen klaagden op hun beurt over meer administratieve druk.

