Tientallen vleesverwerkers leggen werk neer

WIJCHEN - Zo'n 60 medewerkers van de Wijchense vleesverwerker Langeveld Sleegers staken vrijdag. Ze strijden voor behoud van hun loon en hun andere arbeidsvoorwaarden.

Bij Langeveld Sleegers werken ongeveer 200 mensen. Volgens vakbond FNV zijn de werknemers slechter af sinds ze op 1 januari dit jaar zijn overgegaan van de slagers-cao naar de cao vleeswarenindustrie. 'Werknemers hebben aanvullende afspraken die beter zijn dan de afspraken uit de cao. Ze willen geen verslechteringen. De werkgever grijpt de overgang aan om de extra afspraken te bevriezen en niet meer te laten meetellen in andere toeslagen, zoals pensioenopbouw en vakantiegeld.'

FNV: 'Angst bij personeel'

Volgens FNV-bestuurder Wilma Daams voelen de werknemers zich al tijden niet gehoord. 'Er wordt veel van ze verwacht. Ze moeten extra uren en extra dagen werken zonder fatsoenlijk overleg hierover. De werkdruk is hoog. Werknemers ervaren geen enkel respect en durven niet voor zichzelf op te komen. Er is veel angst. Dat zijn allemaal dingen waar we verandering in willen zien’, aldus de vakbondsbestuurder.

De directie van Langeveld Sleegers wil niet reageren.