Ongeneeslijk zieke moeder inspireert Naomi (14) om geld in te zamelen

Foto: Omroep Gelderland

EDE - De 14-jarige Naomi van Veenendaal uit Kesteren is een actie begonnen om geld in te zamelen voor het KWF. Haar moeder heeft borstkanker en is ongeneeslijk ziek. In 2015 overleed de oma van Naomi aan kanker. Naomi komt in actie omdat dit het enige is dat ze voor haar gevoel nog kan doen.

Naomi wordt in haar actie ondersteund door Wendy Beumer, haar instructrice met paardrijden. 'Naomi wil heel graag wat betekenen voor haar moeder en andere kankerpatiënten. Ze voelt zich heel machteloos, wij hadden het daar een paar weken geleden over. Ze zei: 'Ik wou dat ik iets kon doen'. Ik heb haar toen ook vertelt dat zelfs de grootste doktoren haar moeder nog niet kunnen helpen.' Wandelen, mennen en fietsen 'Niet veel later kwamen we op het idee om een actie op touw te zetten om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Op 19 maart kunnen mensen voor 5 euro een route kopen die ze kunnen wandelen, fietsen, paardrijden of mennen', aldus Naomi. Alle routes starten bij Planken Wambuis in Ede en zijn in die omgeving. Mensen kunnen verschillende afstanden kiezen. De opbrengst gaat rechtstreeks naar het KWF. Vrijwilligers gezocht Naomi: 'We zijn niet alleen op zoek naar deelnemers maar we zoeken ook mensen die op 19 maart willen helpen. Denk daarbij aan het uitdelen van routes en het inschrijven van mensen.' Meer informatie hierover ziet u aanstaande zondag in Gelderland helpt om 17.20 bij Omroep Gelderland (elk uur herhaald) of op www.gelderlandhelpt.nl