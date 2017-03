Even geen stroom; niet per ongeluk maar expres

DIEREN - Even geen televisie, wasmachine of andere apparaten. Enkele honderden mensen in Dieren zitten vandaag een paar uur zonder stroom. Niet per ongeluk maar gepland.

Het uitschakelen van de stroom van netbeheerder Liander is nodig voor werkzaamheden voor Traverse Dieren, het verkeersproject om de doorstroming van het verkeer door Dieren te verbeteren. Boomstronken en kabels vergroeid De zeventig huizen die afgesloten worden, staan tussen de Wilhelminaweg en de Burgemeester Willemstraat, ten zuiden van de spoorlijn. De bedrijven en bewoners zitten tussen 10.00 en 12.00 uur zonder elektriciteit. De stroomonderbreking is nodig om boomstronken te kunnen verwijderen. Sommige stroomkabels zijn namelijk volledig vergroeid met de wortels. Om de stronken en de kabels te ontwarren en daarna de kabels te verleggen, haalt Liander twee uur de stroom van de panden af. Als de stroom eraf gaat, vallen ook de verkeerslichten op de kruisingen N348/Kanaalweg en N348/Wilhelminaweg uit. Daar worden verkeersregelaars ingezet.