Saxofonist Martijn van Toor: muzikant in hart en nieren

ARNHEM - Martijn van Toor groeide op in Ulft en muziek kreeg hij met de paplepel ingegoten. Inmiddels is hij fulltime saxofonist en deze week brengt hij zijn derde album uit met zijn band.

Zijn eerste ontmoeting met in zijn woorden 'echte' muziek was een bandje met daarop de muziek van Elvis. 'Dat was rock and roll'. Al vroeg merkte zijn vader op dat Martijn muzikaal was. Hij probeerde verschillende instrumenten, maar kwam uiteindelijk uit bij de saxofoon. Op het conservatorium in Utrecht studeerde hij af in de richting 'klassiek saxofoon'.

Muziek is helend

Muziek is voor Martijn alles. Toch heeft hij ook wel een haat-liefde verhouding met muziek. Het leven als muzikant is een onzeker bestaan. 'Er van rondkomen is namelijk lastig maar het is het waard. Muziek maken is helend.'

Tussen 2009 en 2014 tourde Martijn veel met zijn band Tinez Roots Club langs de clubs in Nederland. Maar na een paar jaar stilte is de band nu terug met hun derde album 'Have You Heard'. Het nieuwe album wordt zondag gepresenteerd in Luxor Live.