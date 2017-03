Pakt Vitesse voor Gelderland de eerste beker sinds 1949?

ROTTERDAM - Als we naar de historie kijken, wordt het winnen van de beker een hels karwei voor Vitesse. De laatste keer dat een Gelderse club de beker won, was namelijk in 1949.

Sowieso kunnen clubs uit onze provincie niet echt bogen op een positieve balans in bekerfinales. Van de voorgaande elf keer dat een club uit onze provincie de eindstrijd bereikte, werd er maar liefst acht keer verloren. Een overzicht van de finales.

2017 AZ of Cambuur Leeuwarden - Vitesse ..

Lukt het een Gelderse club voor het eerst sinds 1949 weer om de beker te winnen? Dat is zondagavond 30 april bekend. Vitesse plaatste zich woensdag door een zege op Sparta (1-2) in ieder geval voor de vierde keer in de historie voor de finale. Hierin treedt de ploeg van trainer Henk Fraser aan tegen AZ of Cambuur Leeuwarden. Zij bepalen donderdagavond wie de tegenstander wordt van de Arnhemmers.



2000 Roda JC - NEC 2-0

De vierde keer in evenveel decennia dat NEC in de bekerfinale stond, was zeventien jaar geleden. De Nijmegenaren versloegen onder andere sc Heerenveen (1-0) en AZ (1-1, winst na strafschoppen) onderweg naar de finale. Roda JC voorkwam een compleet Gelderse finale, door in de halve finale na verlenging korte metten te maken met Vitesse (0-1). Onder het toeziend oog van ruim 40.000 toeschouwers versloegen de Limburgers NEC vervolgens in de eindstrijd door doelpunten van Peeters en Van der Leur.



1994 Feyenoord - NEC 2-1

Zes jaar eerder trad NEC ook al aan in de bekerfinale. Destijds was Feyenoord de tegenstander. En ook deze keer gingen de Nijmegenaren gedesillusioneerd naar huis. De Rotterdammers kwamen via Heus en Van Loen op een comfortabele voorsprong. De aansluitingstreffer van NEC-aanvaller Bennie Dekker kwam te laat.



1990 PSV - Vitesse 1-0

De voorlaatste keer dat Vitesse in de bekerfinale aantrad was op 25 april 1990. PSV was destijds de tegenstander. Valckx zette de Eindhovenaren via een penalty al vroeg op voorsprong. Dit leek lang het enige doelpunt van de wedstrijd te worden, maar in de blessuretijd kreeg John van de Brom dé kans om een verlenging af te dwingen. Zijn penalty werd echter gekeerd door PSV-keeper Van Breukelen.



1983 Ajax - NEC 3-1 en 3-1

In 1983 mocht NEC ook al aantreden in de bekerfinale. Deze keer werd de eindstrijd verdeeld in een thuis- en uitwedstrijd. De Nijmegenaren verloren de eerste wedstrijd in Amsterdam met 3-1 (Dick Mulderij scoorde de 1-1 voor NEC). En ook in de return boog NEC het hoofd: wederom 3-1 verlies (NEC-keeper Henk Grim scoorde uit een penalty het Nijmeegse doelpunt).



1973 NAC - NEC 2-0

De eerste keer dat NEC in de finale stond was op 31 mei 1973. Op weg naar die eindstrijd rekenden de Nijmegenaren onder andere af met Feijenoord (1-0) en AZ'67 (0-1). In de Kuip - de thuisbasis van de bekerfinale - bleken de Bredanaren echter over de sterkste zenuwen te beschikken.



1949 Quick 1888 - Helmondia 1-1 (winst na strafschoppen)

Na WVV Wageningen (zie hieronder) zou Quick 1888 uit Nijmegen de tweede Gelderse club worden die een bekerfinale won. Tegen Helmondia bleef het na negentig minuten 1-1. Er werden meteen na het laatste fluitsignaal penalty's genomen. En net als WVV Wageningen een jaar eerder trok Quick 1888 bij deze 'loting' aan het langste eind. Quick-spits Herman Gerrits brak overigens tijdens de finale zijn enkel, maar merkte dit pas op na de wedstrijd.

1948 WVV Wageningen - DWV Amsterdam 0-0 (winst na strafschoppen)

Drie jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog traden de Wageningers weer aan in de bekerfinale. DWV uit Amsterdam was op 19 juni 1948 de opponent. In het hele duel werd niet gescoord, zodat penalty's de beslissing moesten brengen. WVV Wageningen-doelman Gerrit van Elst werd de grote held door twee pingels te stoppen en zo te zorgen voor de tweede Gelderse bekerwinst.

1939 WVV Wageningen - PSV 2-1 (na verlenging)

Na drie verloren finales (zie hieronder) was het eindelijk raak voor een Gelderse club. WVV Wageningen trad op 18 juni 1939 aan tegen PSV. Willy Zittersteijn was de grote man deze dag. Hij scoorde in de reguliere speeltijd het Wageningse doelpunt. En in de verlenging zorgde Zittersteijn er met zijn tweede van de middag voor dat Gelderland zijn eerste bekersucces kon vieren.

1938 VSV - AGOVV 4-1

Drie keer was ook in het geval van bekerfinales voor Gelderse clubs geen scheepsrecht. Na twee eerdere pogingen van Vitesse (zie hieronder) was het op 29 mei 1938 de beurt aan AGOVV om aan te treden in de eindstrijd. Maar net als de Arnhemmers dropen de Apeldoorners met de staart tussen de benen af. VSV won de wedstrijd met 4-1. Extra wrang voor AGOVV was het feit dat twee doelpunten afgekeurd werden.

1927 VUC - Vitesse 3-1

Vijftien jaar na de eerste bekerfinale van een Gelderse club stonden de Arnhemmers wederom in de finale. VUC uit Den Haag moest het laatste slachtoffer worden op weg naar de eerste bekerzege. Maar net als anderhalf decennium eerder stond Vitesse op 19 juni 1927 met lege handen. Bochove bracht de Arnhemmers nog wel op voorsprong, maar Dill (2x) en Van Leersum bezorgden VUC de zege. Extra pijnlijk was dat Vitesse-speler Jan de Natris bij de stand van 1-1 een penalty miste.

1912 Haarlem - Vitesse 2-0

Vitesse was in het begin van de twintigste eeuw de eerste Gelderse club die de finale van het Nederlandse bekertoernooi bereikte. De Arnhemmers versloegen op weg naar de eindstrijd van de destijds genoemde NVB-beker onder andere MVV (3-0), Go Ahead (1-0) en het Rotterdamse VOC (3-2). Op 26 mei 1912 was Haarlem de tegenstander. Ondanks een gemiste penalty van verdediger Holtus, won Haarlem de wedstrijd door twee doelpunten van aanvaller Houtkooper.

