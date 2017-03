120 nieuwe banen in Achterhoek door komst Mueller BV

GROENLO - Mueller BV gaat op bedrijvenpark Laarberg in Groenlo een nieuw hoofdkantoor en productiebedrijf bouwen. De komst van Mueller BV - een fabrikant van tanks voor de voedselindustrie - levert de Achterhoekse regio 120 nieuwe banen op.

'We behouden banen in de Achterhoek én er komen 120 nieuwe bij', vertelt de Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer.

'Een opleidingscentrum maakt onderdeel uit van de nieuwbouw. Hier leidt Mueller een nieuwe generatie vakmensen op waarvan de bedrijven in de regio kunnen profiteren. Samen maken de bedrijven werk van innovatie.'

Melkkoeltanks

Mueller BV maakt melkkoeltanks voor de veehouderij. Ook produceert het bedrijf tanks voor brouwerijen en de proces-, chemische- en voedingsmiddelenindustrie.

Op dit moment heeft het bedrijf vestigingen in Assen, Wesepe en Lichtenvoorde. De activiteiten hier worden samengebracht in de nieuw te bouwen panden in de Achterhoek. Bij Mueller BV werken momenteel 275 mensen.