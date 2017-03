Kabelknipper gaat door: bijna 500 lantaarnpalen vernield

APELDOORN - De kabelknipper (of kabelknippers) in Apeldoorn weet van geen ophouden. De teller van het aantal vernielde lantaarnpalen staat volgens een woordvoerder van de gemeente tot en met donderdag op 497.

Tot en met vorige week woensdag waren er 483 lantaarnpalen gesloopt. Wie verantwoordelijk is voor de vernielingen en wat zijn of haar motief is, is onduidelijk.

Begin februari werden ook drie lantaarnpalen vernield in de naastgelegen gemeente Epe, maar volgens de gemeente is er geen verband met de vernielingen in Apeldoorn.

De gemeente roept mensen op die meer weten op om zich te melden.

