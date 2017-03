Afgebrande Kermit-carnavalswagen herrijst uit de as

Beeld: Lis van der Hulst

DIDAM - Carnavalsgroep Fataal uit Nieuw-Dijk heeft de knoop is doorgehakt: Kermit de Kikker zal uit de as herrijzen. De wagen met de kop van de Muppet vloog maandag in brand na de optocht in Beek (Montferland).

Door de brand werd de voorkant van de wagen helemaal vernield. De carnavalsgroep wist nog niet of de wagen zou worden herbouwd, maar na overleg 'onder het genot van een biertje' is besloten om toch door te gaan. 'We zijn vanochtend om 9.00 uur begonnen', vertelt Luke Peters donderdag. Over drie weken moet de wagen meerijden in de Halfvastenoptocht van Angerlo. 'We krijgen veel hulp dus dat moet wel lukken.' Zie ook: 'Een aantal van ons stond nog op de Kermit de Kikker-wagen toen we de brand zagen'

