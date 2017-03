College wil bezuiniging bibliotheken Neder-Betuwe van tafel

Foto: Omroep Gelderland

OPHEUSDEN - De gemeenteraad van Neder-Betuwe praat vanavond over de toekomst van de bibliotheken in de gemeente. Op initiatief van SGP, CDA en VVD nam de gemeenteraad een motie aan om jaarlijks ruim 200.000 euro op de bibliotheken in Kesteren, Dodewaard, Opheusden en Ochten te bezuinigen. Uit onderzoek blijkt dat dit niet kan zonder dat het grote consequenties heeft voor de bibliotheekvoorziening in de gemeente.

Bovendien valt het met de kosten, vergeleken met bibliotheekvoorzieningen elders in het land, mee. Het college van Neder-Betuwe stelt daarom voor om van de oorspronkelijke bezuinigingsplannen af te zien. Door te stoppen met activiteiten en cursussen zou dan jaarlijks nog wel 10.000 euro bespaard kunnen worden. Actie voor behoud bieb Eerder zamelden inwoners van Neder-Betuwe ruim 1.500 handtekeningen in tegen de plannen van de gemeenteraad. 'Wij willen het grote maatschappelijke belang van een openbare bibliotheek benadrukken en zien absoluut geen kwalitatieve alternatieven hiervoor', zeggen de leden van het comité burgerinitiatief Onze bieb moet blijven. Zij zijn één van de insprekers tijdens de beeldvormende avond. Laaggeletterd In het Rivierengebied is 1 op de 9 inwoners laaggeletterd. Gemeenten in de regio maakten eerder afspraken om dit probleem samen aan te pakken.. Een goede bibliotheekvoorziening is daarbij belangrijk, zeggen tegenstanders van de voorgenomen bezuiniging. Ook Maasdriel wil graag een goedkopere bibliotheekvoorziening en overweegt om te stoppen met Bibliotheek Rivierenland.