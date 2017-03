Middeleeuwse Sint Jansbeek komt weer boven

ARNHEM - De historische Sint Jansbeek keert terug in de binnenstad van Arnhem. Eind dit jaar stroomt de beek weer bovengronds, vanuit de Beekstraat via de Broerenstraat en de Nieuwstraat de Rijn in.

De werkzaamheden om de ondergrondse beek weer naar boven te halen, zijn inmiddels in volle gang. Hiermee gaat de droom van de 74-jarige Kees Kant in vervulling. Hij heeft een passie voor water en de Arnhemse beken hebben zijn bijzondere belangstelling. Vroeger stroomden er wel zes beken door Arnhem, maar die zijn in de 19e eeuw allemaal dichtgemaakt of riool geworden.

Levensader

In de vroege Middeleeuwen was de Sint Jansbeek de belangrijkste levensader van Arnhem. Niet alleen als watervoorziening, het snel stromende water van de beek dreef ook verschillende watermolens aan. Tot de 19e eeuw stroomde de Sint Jansbeek helemaal bovengronds door de stad, maar het water was erg vies, omdat er van alles ingegooid werd. Kees Kant: 'In de 19e eeuw werden die beken open riolen die de ene na de andere cholera-epidemie veroorzaakten. Bij de derde epidemie overleden maar liefst 21.000 mensen. Alle reden dus om de beken destijds dicht te maken.'

Watersnoodramp

Kees Kant raakt niet uitgepraat over water 'Ik ben geboren aan de rand van de Biesbosch, in 1953 was ik 10 jaar oud. Het jaar van de watersnoodramp. Ik weet nog dat het water gelijk stond met de dijk en dat de dijk doorbrak. Dat heeft grote indruk op mij gemaakt. Ik denk dat daar de kiem is gelegd en mijn interesse voor water is begonnen.' Kant woont al jaren in Arnhem en heeft in 2014 alle beken in kaart gebracht. Hij maakte foto's van de plekken waar de beken ondergronds stromen. Zo ontdekte hij het bovengrondse stukje van de lange Sint Jansbeek.

Leefbaar

Nu is de Sint Jansbeek alleen maar zichtbaar in Park Sonsbeek en omgeving. Eind dit jaar is de rest dus ook blootgelegd. Tot grote blijdschap van Kees Kant: 'Water maakt een stad mooier en leefbaarder.' Aanstaande zaterdag in Gelderse Koppen laat hij Harm Edens zien waarom.