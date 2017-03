Mishandeling vrouw; politie krijgt veel tips

WAGENINGEN - De politie heeft veel tips binnengekregen over de mishandeling van de vrouw in Wageningen. Onder de tips zitten ook zeer concrete, waardoor de politie hoopt de verdachten snel ik de kraag te kunnen vatten.

De zaak werd onder de aandacht gebracht in Bureau GLD. De vrouw was maandagavond haar hond aan het uitlaten toen ze een groepje jongemannen zag lopen. Ze vroeg hen of ze de hond wilden aanlijnen.

De vrouw kreeg daarop een klap in haar gezicht en kwam gewond op straat te liggen. De vrouw hield een blauw oog, meerdere dagen hoofdpijn en een kapotte bril over.