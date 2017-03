Supportersvereniging NEC predikt 'Teamgeist'

NIJMEGEN - NEC-supporters staan bekend als nuilers, maar de Supportersvereniging van de Nijmeegse club wil daar even niks van weten.

De SV NEC roept op om in deze moeilijke tijden juist achter de ploeg van trainer Peter Hyballa te gaan staan. "Na een goede start van 2017 met twee overwinningen volgden vijf nederlagen op rij. Bij aanvang van dit seizoen was al bekend dat het hoe dan ook een moeilijk seizoen zou worden. Toen halverwege het jaar zelfs het linkerrijtje werd gehaald, bleef de doelstelling 'handhaving'. Nu de slotfase van de competitie aanbreekt, blijft vertrouwen in de ploeg belangrijk, de club blijven steunen als we een periode niet winnen en de concurrentie wel."

Teamgeist

"Er volgen nog vijf thuis- en vijf uitwedstrijden waarbij iedere keer drie punten te behalen zijn. Ook als we zondag weer niet zouden winnen. Altijd achter onze ploeg blijven staan, ook als we met 4-0 achterstaan tegen PSV. Teamgeist noemt Hyballa dat en dat moeten we ook uitstralen."