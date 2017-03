Ongeluk zorgt voor korte file op A50 richtig Arnhem

ARNHEM - Op de A50 van Oss richting Arnhem is bij knooppunt Ewijk een ongeluk gebeurd. Daardoor was enige tijd de linkerrijstrook dicht.

Op het hoogtepunt stond er zo'n vier kilometer file, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). De vertraging was ruim twintig minuten.

De hulpdiensten waren volgens Rijkswaterstaat snel ter plaatse.

Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Ook is het nog onbekend of er gewonden zijn gevallen.