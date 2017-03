Stemmen... Met een potlood van twee meter?

WESTERVOORT - Een stempotlood van bijna 2 meter. Henk Schreuder uit Westervoort maakte er eentje en wil er nu wel vanaf. 'Ik dacht het is verkiezingstijd, dus misschien is er wel een liefhebber.'

Schreuder maakte het potlood twee jaar geleden. 'Ik deed toen veel met houtbewerking, het leek me wel leuk om een potlood te maken. Pas later bedacht ik dat het ook wel een verkiezingspotlood kon zijn, toen heb ik hem rood gemaakt. Maar hij staat niet in de weg hoor.'

Want op Marktplaats zijn de biedingen nog niet geweldig. Er is nu 25 euro geboden. 'Wat ik er wel voor wil hebben? Goede vraag.. Dat weet ik niet, maar misschien komt er een bod waarvan ik denk.. Ja!'

Volgens de advertentie is het potlood 'leuk voor de komende verkiezingen', maar stemmen met het reuzepotlood? Nee.. Dat gaat niet, want het potlood schrijft niet.