Politie zoekt parfumdieven in Doesburg

ULFT - De politie is op zoek naar twee mannen die eind november 17 flesjes parfum hebben gestolen bij de Etos in Doesburg.

Twee mannen stalen de parfumflesjes voor honderden euro’s op 30 november. De politie vermoedt dat hiervoor een speciale geprepareerde tas is gebruikt. De diefstal is vastgelegd met bewakingscamera’s.



De eerste verdachte is een kale man. Hij draagt een blauwe jas met daaronder een zwarte blouse. De tweede man heeft donker haar en draagt een zwarte jas.



Foto: REGIO8