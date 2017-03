Verkoop Riedel Ede pijnlijk besluit, maar werkgelegenheid blijft zegt Friesland Campina

AMERSFOORT - 'Het is een pijnlijk besluit, maar één dat uiteindelijk voor zowel Riedel als Friesland Campina het beste zal zijn.', zegt de hoogste baas van Friesland Campina, Roelof Joosten.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers van Friesland Campina werd stilgestaan bij de verkoop van het Edese bedrijf Riedel. Eerder deze week maakte eigenaar Friesland Campina bekend het bedrijf in de etalage te zetten. Bij het bedrijf werken 200 mensen en is bij het groter publiek bekend van merken als Appelsientje en Coolbest.

'Verkoop doen we met pijn in 't hart'

Tijdens de jaarcijfers vertelt Joosten dat het niet ligt aan de resultaten van het bedrijf, maar dat Friesland Campina zich vooral op zuivel wil richten en het Edese bedrijf past daar niet bij.

'Het is een goedlopend bedrijf, maar er zijn investeringen nodig om te zorgen dat de winst op peil blijft. En als we het geld daarin steken, kunnen we het niet in onze zuiveltak steken en daar willen we ons juist op focussen. Het is voor het eerst in ons bestaan dat we een operationeel bedrijf verkopen en dat doen we met pijn in ons hart.'

Het bedrijf wil een koper vinden die de investeringen wil doen. 'We willen iemand die de sappenbusiness centraal stelt. Dat is uiteindelijk ook beter voor Riedel.' Joosten verwacht dat de verkoop geen gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in Ede.