Werkstraf voor stalken ex-partner

ARNHEM - Een 49-jarige man uit Rheden is donderdag veroordeeld voor het stalken van zijn ex-partner. Hij kreeg een werkstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

De stalking begon met het achterlaten van een roos met een briefje voor zijn ex in een restaurant waar zij met een vriendin aan het eten was. Daarna bleef hij vele berichten sturen, met name via WhatsApp.

De vrouw gaf duidelijk aan dat ze op geen enkele manier contact met de man wil, behalve bij de overdrachtsmomenten van hun dochtertje. Toch bleef hij haar berichten sturen en haar op straat aanspreken.

Omdat de man niet eerder in aanraking is gekomen met justitie, kreeg hij geen gevangenisstraf.