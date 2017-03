Kevin van Diermen voelt vertrouwen bij De Graafschap voor cruciale vierde periode

DOETINCHEM - De Graafschap gaat met vertrouwen de laatste fase van het seizoen in. Vrijdag begint tegen NAC Breda de vierde periode. De enige kans om de play-offs nog te bereiken.

Voor Kevin van Diermen, die op de slotdag van de transfermarkt overkwam van NAC, is het duel op De Vijverberg in Doetinchem uiteraard speciaal. Na de komst van trainer Stijn Vreven kwam de verdediger op de bank terecht. De Graafschap kwam als een geschenk. Na een moeizame start voelt Van Diermen zich steeds sterker worden.

'Ook ik groei in mijn spel', zegt de 27-jarige Spakenburger. 'Ik heb wat lastige wedstrijd gehad in het begin, maar je ziet ook bij de andere spelers een stijgende lijn. Uit twee overwinningen op rij haal je veel vertrouwen. Ook op de trainingen constateer ik dat het niveau nu echt omhoog gaat', aldus van Diermen.

Top zijn

Via de stand op de ranglijst zal De Graafschap de play-offs niet meer halen. En dus moet de vierde periode die gaat over negen wedstrijden winnen. 'We krijgen direct twee thuiswedstrijden. Tegen NAC en Jong Ajax. Dan weet je waar je staat. Er zullen veel goede ploegen meestrijden, dus we moeten echt top zijn. Lukt het niet? Ja, dan is het seizoen mislukt. Maar voor de ontwikkeling van de spelers zijn de wedstrijden nog wel belangrijk.'

Agressief vooruit

Omdat Van Diermen tijdens de eerste helft van het seizoen nog voor NAC speelde, weet hij wat De Graafschap ongeveer kan verwachten. 'Vreven is een fanatieke trainer die de ploeg agressief vooruit laat spelen. Vorige week hebben ze erg goed gespeeld tegen Volendam. Ze zullen scherp zijn en volle bak gaan. Maar NAC uit of thuis is wel een verschil. Gelukkig spelen wij thuis.'

Extra speciaal

'Natuurlijk keek ik direct wanneer deze wedstrijd op het programma stond toen ik hier kwam', vervolgt de centrumverdediger. 'Het is extra speciaal om juist tegen NAC de vierde periode te beginnen. Een laatste kans, waar we vol voor zullen gaan.'