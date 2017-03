Voetbaltalentendag in Dieren: ontdekt worden door bekerfinalist Vitesse

DIEREN - De aandacht trekken van bekerfinalist Vitesse. Dat was het doel van veel jonge voetballertjes op de talentendag van Jonger Oranje bij v.v. Dieren.

De spelers dromen ervan om net als Vitesse ooit een echte bekerfinale te spelen.

"Ik ben in de zaal al vier keer achter elkaar kampioen geworden", vertelt een jong talentje. "Maar nu wil ik een keer een grote beker vasthouden en niet zo'n kleintje."

Veel jeugdige Vitesse-fans waagden ook hun kans op de talentendag. Ze willen zelf graag bij de bekerfinale aanwezig zijn. "Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar ga krijgen. Wie mijn kaartje koopt? Mama!".

Een Vitesse-fan aan de kant staat nog na te genieten van het succes van zijn club. "Zeker, ik ben er hartstikke blij mee. Op naar De Kuip nu. Ik hoop dat we met heel veel bussen gaan. We bestaan 125 jaar en het zou mooi zijn als we in dit jubileumjaar een prijs pakken. Het maakt niet uit wie de tegenstander wordt. Cambuur en AZ zijn niet voor niets zo ver gekomen."