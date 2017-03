Vrouwen geweigerd bij kledingketen

Foto: Only For Men

GELDERMALSEN - De kledingketen Only for Men, met hoofdkantoor in Geldermalsen, is vanaf maandag alleen toegankelijk voor mannen. Volgens de kledingketen blijkt uit onderzoek dat mannen het liefst alleen of met mannen winkelen.

'We willen een echt mannenuitje bieden', legt Lizzy van Brussel van Only for Men uit. 'We willen een sfeertje scheppen van mannen onder elkaar. Ze kunnen wat drinken, er is sport op de tv.'

De vrouwelijke personeelsleden mogen blijven. 'Mannen stellen soms toch prijs op een vrouwelijke mening', weet Van Brussel.

Volgens Van Brussel is het niet verboden om vrouwen te weigeren in je zaak. 'Het is net zoiets als Women Only evenementen. Dat mag ook.'

Het College van de Rechten van de Mens bevestigt dat: 'Het is wettelijk niet verboden om onderscheid te maken tussen man en vrouw in de detailhandel.'

Overigens is het niet zo dat vrouwen zullen worden tegengehouden als ze Only for Men binnen willen gaan. 'Er staat geen portier die elke vrouw weigert. Het is niet zo dat ze met grof geweld worden geweerd', verzekert Van Brussel.