Weer koffie en een broodje, met dank aan Bart en Bandar

VELP - De stationskiosk in Velp is sinds vandaag weer open. De Syrische Arnhemmer Bandar Alrached en Bart Vollaard slaan hun handen ineen om de reizigers te voorzien van wat lekkers. De twee leerden elkaar kennen bij Vluchtelingenwerk.

Vollaard: 'Onze eerste ontmoeting was bij het project Taalmaatje. Ik geef Bandar individuele Nederlandse les. En zo kwam van het één het ander.' De twee herkenden in elkaar het ondernemerschap en begonnen te dromen over een eigen horecaonderneming.

De 67-jarige Vollaard uit Arnhem heeft nog weinig trek om stil te zitten en vertelt enthousiast over dit nieuwe avontuur: 'We zetten dit samen op en in het begin zal ik ook in de kiosk werken. Als het eenmaal loopt, blijf ik meer op de achtergrond om de boekhouding te verzorgen en te kijken of alles volgens de regels gaat.'

Burgeroorlog Syrië

Bandar Alrached komt uit een echte horecafamilie, zijn vader had een hotel en restaurant in Aleppo waar Alrached manager was. In 2014 vluchtte hij naar Nederland vanwege de aanhoudende burgeroorlog in Syrië. Nu woont hij met zijn vrouw en kinderen in Arnhem en is hij druk bezig om de Nederlandse taal te leren. In de lege stationskiosk zag hij een buitenkans: 'Ik zie uit naar het contact met Nederlandse mensen, en ik wil gewoon weer zelf mijn geld verdienen om ook goed voor mijn kinderen te kunnen zorgen.' De kiosk krijgt de naam van zijn oudste zoon Rasmi.

De kiosk is elke dag, behalve op zondag open. Het afgelopen half jaar zat de kiosk dicht.