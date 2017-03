'Belangstelling voor Tweede Wereldoorlog in onderwijs blijft groeien'

HOOGHALEN - De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog in het basis- en voortgezet onderwijs blijft groeien. Dat zegt het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden op basis van eigen onderzoek en ervaringen. De behoefte lijkt te zijn ingegeven door recente conflicten en de vluchtelingenproblematiek Vanuit het onderwijs groeit de vraag naar meer 'levende bronnen' voor de klas.

Docenten besteden meer aandacht aan thema’s als onderdrukking, vervolging, collaboratie en verzet, bezoeken vaker herinneringscentra als Westerbork en merken dat ook onder de leerlingen meer belangstelling is voor de Tweede Wereldoorlog, ondanks dat die steeds verder in het verleden komt te liggen.

Nieuwe generatie vertellers

Aangezien het aantal mensen dat als volwassene de oorlog heeft meegemaakt steeds verder terugloopt komt er een nieuwe generatie vertellers; de kinderen van de oorlog. 'Met de verhalen van de naoorlogse sprekers, die vertellen over de ervaringen van hun ouder(s) en de impact daarvan op hun eigen leven, verschuift het perspectief in de persoonlijke oorlogsgeschiedenissen. Daardoor komen verhalen van jonge kinderen uit de oorlog meer aan bod en is er aandacht voor de vertellingen van kinderen en volwassenen ná de oorlog.' En dat sluit nog meer aan bij de beleving van de leerlingen. Gevolg van dit alles is dat het Steunpunt met nieuwe projecten aan de slag gaat.

Kracht persoonlijk verhaal

De ervaringen met het onderzoek ‘Oorlogsverhalen in de klas’ sluiten volgens het Landelijk Steunpunt naadloos aan bij het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: De kracht van het persoonlijk verhaal.Dat is te merken aan het toenemend aantal schoolbezoeken van ooggetuigen, die het Steunpunt organiseert (1608 in 2015, 1816 in 2016). Daarmee werden bijna 50.000 leerlingen bereikt.

Oorlogsverhalen in de klas is een project van het Herinneringscentrum Westerbork in Hooghalen.