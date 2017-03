Twan Smits schrikt van besluit De Treffers: 'Ik ben nog lang niet klaar met dit niveau'

Foto: Omroep Gelderland

GROESBEEK - Er is volgend seizoen geen plek meer voor Twan Smits bij De Treffers. De aanvoerder van de tweededivisionist mag van de Groesbekers uitkijken naar een andere club en dat was even schrikken voor de middenvelder.