Pop-up Festival zoekt artiesten

EDE - Het Pop-up Festival dat in juni in het centrum van Ede wordt gehouden, is op zoek naar acts en artiesten die op willen treden.

Tijdens het festival worden in winkels, op pleinen en in parkeergarages vanuit het niets optredens gegeven of exposities gehouden. De organisatie denkt graag mee om samen tot een leuke act te komen. Iedere act speelt twee uur en verplaatst zich door Ede-Centrum. De pop-up act met de meeste impact ontvangt een wisselbokaal en mag optreden op het professionele Zomerbries Festival. Informatie is via www.popupfestival.nl te vinden.

Door: Mediapartner Omroep Ede