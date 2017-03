Mogelijk derde treinstation Ede

EDE - In de 'Omgevingsvisie Ede-stad 2030', dinsdag gepresenteerd door de wethouder, is ruimte gelaten voor een eventueel derde treinstation.

Dit station zou gebouwd moeten worden in het nieuwe stadspark 'Koekeltse Veld', tussen Frankeneng en de Peppelensteeg. Het station, dat zich bevindt op de lijn tussen Utrecht en Arnhem, zou een verbinding moeten worden tussen het bedrijventerrein en het stadspark in het westen met de rest van Ede en omgeving.

In de plannen wordt wel vermeld dat dit station pas na 2030 in overweging wordt genomen, als het stadspark al aangelegd en in gebruik genomen is.