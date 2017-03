Wat te doen in de natte krokusvakantie? Vijf droge tips

BARNEVELD - Zul je altijd zien: hebben je kinderen krokusvakantie, is het hondenweer. Maar niet getroost! Ook tijdens deze natte dagen is er in Gelderland nog genoeg te doen voor jong en oud. We zetten vijf droge opties op een rij.

Springkussenfestijn

Na de succesvolle vuurdoop vorig jaar tijdens de herfstvakantie, besloten de organisatoren ook deze keer het springkussenfestijn in de Barneveldse Veluwehal op te bouwen. Kinderen én ouders kunnen genieten van zo'n 25 springkussens. Het festijn is donderdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Vrijdag kunnen bezoekers tot 15.00 uur aan de Nieuwe Markt 6 terecht.

Luister hier het interview met organisator Eddy Melissen bij Radio Gelderland:

Theatervoorstelling

Bij De Spelerij in Dieren is elke werkdag om 14.30 uur de theatervoorstelling 'Circus in het Ziekenhuis' te zien. De hoofdpersoon van deze voorstelling is Liesbed. Zij ligt met een gebroken been in het ziekenhuis, terwijl ze mee zou doen aan een circusvoorstelling voor de hele school. Dankzij vriendjes kan Liesbed toch optreden. Marsja Richards gebruikt voor haar voorstelling onder andere film en poppen van verschillende grootte. De Spelerij ligt aan de Veldweg 5 in Dieren.

Lente proeven

Hoe proeft de lente? En hoe voelt deze aan? Dat kan ervaren worden in het muZIEum aan het Keizer Karelplein 32H in Nijmegen. Hier ontdekken bezoekers het jaargetijde met al hun zintuigen, behalve hun zicht. Tijdens de donkerbeleving merken ze ook hoe belangrijk de andere zintuigen zijn bij een slecht zicht. Bijkomend pluspunt: om de lente te kunnen proeven, is er een chocoladeproeverij.

Carnaval blijven beleven

Voor degenen die geen genoeg kunnen krijgen van carnaval is Groesbeek dé plek dezer dagen. Daar is in het Afrika Museum nog tot en met 26 maart de tentoonstelling 'Carnaval Wereldwijd' te zien. Volgens het museum is carnaval namelijk niet zomaar een feest, maar 'een spiegel van het menselijk leven, een uitlaatklep voor angst en woede, een komisch intermezzo met een serieuze ondertoon'. Het adres is Postweg 6 in Berg en Dal.

Zelf brood bakken

Wat is lekkerder dan de geur van vers gebakken brood? Nou, de geur van vers brood dat je zelf gebakken hebt! Bij het Nederlands Bakkerijmuseum kunnen bezoekers voor even bakker spelen. Ook is het hele bakproces te volgen. Het museum aan de Kerkhofstraat 13 in Hattem is van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend.