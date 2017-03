Gelderse amateurclubs tegen instroming beloftenteams in Tweede Divisie

John Lammers trainer Jong Vitesse

ARNHEM - Jong Vitesse is één van de vier beloftenteams in de Tweede Divisie. Onlangs werd bekend dat de KNVB open staat voor meer beloftenteams in de nieuwe voetbalpiramide. Acht professionele clubs, waaronder NEC, hebben aangegeven graag te willen instromen komend seizoen.

Volgens de reglementen zouden deze ploegen op het laagste niveau moeten instappen, de vijfde klasse, maar dat is niet wat de clubs willen. Zij willen in de Tweede of Derde Divisie starten, waar op dit moment meerdere beloftenteams actief zijn. Clubs met Ballen maakte een rondje langs de velden om de stemming te peilen bij onze clubs in de Tweede Divisie.